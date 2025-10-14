Экономика
08:44, 14 октября 2025Экономика

Москвичам назвали срок наступления холодов

Синоптик Вильфанд: В Москве пик холодов придется на 15 октября
Виктория Клабукова

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Москве наступает похолодание. О его сроках агентству «Интерфакс» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Если на прошлой неделе температура держалась на уровне 10-14 градусов тепла, то на этой она упадет до климатической нормы октября. Так, на данный момент, хоть и кажется, что резко наступила зима, температура почти что соответствует норме — холоднее всего на один градус, отметил Вильфанд. «Это обманчивое впечатление, сейчас мы наблюдаем нормальную погоду», — пояснил он.

В столице облачно и пасмурно. Пик холодов, по прогнозам синоптика, придется на среду, 15-е число. В этот день столбики термометров не поднимутся выше отметки в плюс 3-5 градусов. Ночью воздух остынет до 2-4 градусов тепла.

Из-за плотной облачности большой разницы в ночных и дневных температурах москвичи не увидят, она составит около двух градусов. Эта неделя будет дождливой, местами с мокрым снегом. Однако устойчивый снежный покров сформироваться не успеет, подчеркнул метеоролог.

Ранее синоптики предсказали, как много снега выпадет этой зимой в столице. Согласно их расчетам, зима 2025-2026 годов в Москве будет более снежной, чем две предыдущие.

    Все новости