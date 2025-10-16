Из жизни
21:04, 16 октября 2025Из жизни

Полиция поймала гламурную серийную убийцу

В Бразилии поймали гламурную студентку, которая убила четверых человек
Никита Савин
Никита Савин

Кадр: @metropoles.sp

В Бразилии поймали гламурную серийную убийцу, которая за пять месяцев расправилась с четырьмя мужчинами. Об этом пишет New York Post.

За решеткой оказалась 36-летняя студентка юридического факультета Ана Паула Велозу Фернандес из Сан-Паулу. В полиции заявили, что она любит манипулировать людьми, получает удовольствие от расправ и не проявляет признаков раскаяния. Изначально женщину задержали в связи со смертью ее арендодателя. Фернандес призналась, что ударила его ножом во время ссоры. Затем она завесила комнату, где произошло преступление, простыней, чтобы ее сын и племянник не видели останков. Полицию она вызвала только через пять дней, когда сын начал жаловаться на неприятный запах, а в доме появились опарыши.

Сначала Фернандес не заподозрили, а дело закрыли из-за отсутствия улик. Однако дочь арендодателя потребовала возобновить расследование, после чего полицейские уличили в преступлении Фернандес. Вскоре студентку-юристку удалось связать еще с тремя преступлениями, совершенными с января по май. Выяснилось, что она подсыпала крысиный яд Марие Апаресиду Родригес, Хайдеру Мхазресу и Нилу Корреа да Силве. Спасти их врачам не удалось. Эти преступления Фернандес совершила, по версии бразильской полиции, из мести и ради финансовой выгоды.

Следствие также установило, что перед этим она испытывала яд на собаках и в ходе экспериментов отравила не менее десяти животных. При этом женщина активно вела социальные сети, где выкладывала свои фото в модных нарядах, за что получила от журналистов прозвище гламурная убийца. В данный момент Фернандес находится в тюрьме. Следствие продолжается.

Ранее сообщалось, что в Австралии военнослужащая превратилась в гламурную «королеву наркотиков» из-за травмы бойфренда. Мужчина употреблял запрещенные вещества из-за сильных болей, потом стал торговать ими и вовлек в это возлюбленную.

