Военнослужащая превратилась в гламурную «королеву наркотиков» из-за травмы бойфренда

В Австралии королеву наркотиков Джемму Данн приговорили к исправительным работам

В Австралии «королеву наркотиков» из Сиднея, которая стала преступницей из-за травмы бойфренда, приговорили к исправительным работам. Об этом пишет Daily Star.

28-летняя Джемма Данн призналась, что участвовала в продаже партий кокаина и экстази на общую сумму 600 тысяч австралийских долларов (более 35 миллионов рублей) вместе с 33-летним возлюбленным Джонатаном Тауэрсом. Мужчину признали главой международной преступной группировки.

Данн пять лет была военнослужащей австралийской армии. В 2019 году она уволилась из-за травмы спины и стала популярна в социальных сетях. Вскоре она встретила Тауэрса. После помолвки молодые люди поехали в Таиланд, где Тауэрс попал в аварию на мотоцикле. Из-за сильных болей он пристрастился к обезболивающим. Считается, что он начал торговать наркотиками из-за собственной зависимости и вовлек в преступный бизнес Данн, которая превратилась в «королеву кокаина и экстази».

Расследование против австралийцев и их четверых подельников началось в конце 2021 года. Выяснилось, что ввозили в Австралию наркотики килограммами. В 2022 году Тауэрса и Данн арестовали. В 2024-м мужчину приговорили к шести с половиной годам тюрьмы. Он сможет подать прошение об УДО в 2026 году.

Данн приговорили к двум годам исправительных работ. Все это время она будет находиться на свободе. Ей также запретили общаться с Тауэрсом.

Ранее в Великобритании 30-летняя наркоторговка, прославившаяся своей красотой, избежала тюрьмы за три килограмма кокаина. Ее приговорили к условному сроку.