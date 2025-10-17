Готовившийся пустить поезд под откос россиянин получил срок

В Ростовской области осудили мужчину за подготовку диверсии

В Ростовской области осудили мужчину за попытку диверсии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ФСБ России по региону.

Он признан виновным по статье 30, 281 («Покушение на диверсию») УК РФ.

По данным следствия, Роман Девицын располагал информацией о прохождении железнодорожного состава с военной техникой и горюче-смазочными материалами. И по заданию украинских спецслужб планировал совершить поджог релейного шкафа, таким образом создав условия для схождения состава с рельсов.

Завершить свой преступный умысел он не смог, так как сотрудники ФСБ выявили и пресекли его деятельность. Он был задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело.

Суд приговорил мужчину к 14 годам колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме.

Ранее сообщалось, что в российском регионе местные жители поплатились за работу на иностранное государство.