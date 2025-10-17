Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:10, 17 октября 2025Силовые структуры

Готовившийся пустить поезд под откос россиянин получил срок

В Ростовской области осудили мужчину за подготовку диверсии
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Ростовской области осудили мужчину за попытку диверсии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ФСБ России по региону.

Он признан виновным по статье 30, 281 («Покушение на диверсию») УК РФ.

По данным следствия, Роман Девицын располагал информацией о прохождении железнодорожного состава с военной техникой и горюче-смазочными материалами. И по заданию украинских спецслужб планировал совершить поджог релейного шкафа, таким образом создав условия для схождения состава с рельсов.

Завершить свой преступный умысел он не смог, так как сотрудники ФСБ выявили и пресекли его деятельность. Он был задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело.

Суд приговорил мужчину к 14 годам колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме.

Ранее сообщалось, что в российском регионе местные жители поплатились за работу на иностранное государство.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия передала США досье об убийстве Кеннеди. Что это за документы и при чем здесь переговоры Москвы и Вашингтона?

    Бездыханную российскую туристку нашли в отеле в Турции

    Офисы российских компаний призвали окроплять святой водой с одной целью

    Выявлен неочевидный эффект «Оземпика» на работу мозга

    Последствия торговой войны США и Китая для мировой экономики оценили

    Армия России смогла продвинуться в Волчанске

    Орбан рассказал о подготовке встречи Путина и Трампа

    В Кремле ответили на вопрос о снижении угрозы поставки Tomahawk

    Яна Рудковская похвасталась сумкой стоимостью более трех миллионов рублей

    На Кипре застрелили президента бывшего клуба Кержакова

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости