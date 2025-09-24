Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:21, 24 сентября 2025Силовые структуры

В российском регионе местные жители поплатились за работу на иностранное государство

В Запорожской области осудили двух местных жителей за диверсии
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Запорожской области осудили двух местных жителей за диверсии. Об этом сообщает ТАСС.

Они признаны виновными по статьям 281.3 («Участие в диверсионном сообществе»), 281 («Диверсия, повлекшая причинение смерти») и 276 («Шпионаж») УК РФ.

Как установил суд, в 2022 году фигуранты связались с представителем Вооруженных сил Украины (ВСУ) и вступили в диверсионное сообщество, согласившись передавать информацию о российских войсках для нанесения по ним ударов ВСУ.

В июне 2023 года один из них передал данные о российском блокпосте в Токмаке, по которому позже был нанесен ракетно-бомбовый удар. В результате пострадали восемь военнослужащих, четверо из них получили ранения, несовместимые с жизнью. В июле 2023 года соучастница фигуранта передала координаты с местом расположения российских войск возле автомобильной трассы. По ним также был нанес удар. Семь военных получили ранения, несовместимые с жизнью, 14 пострадали.

Суд приговорил мужчину к пожизненному заключению, его соучастницу — к 21 году колонии.

Ранее сообщалось, что отец и сын признались в серии диверсий в Самарской области. Один из них при задержании ударил себя ножом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России самолет с пассажирами впервые столкнулся с беспилотником. Что об этом известно?

    Поведение Макрона в Нью-Йорке описали фразой «смех сквозь слезы»

    Москвичка пообщалась с аферистами и лишилась квартиры с 32 миллионами

    «Я это сделаю». Трамп угрожает дружественным России странам. Откажутся ли они от российской нефти?

    Юрий Быков рассказал о нападениях бандитов в 1990-е годы

    Овечкин получит больше прописанной в контракте зарплаты за прошедший сезон

    Звезда Comedy Woman рассказала о друзьях на Украине

    Звезда сериала «Слово пацана» повторила культовый образ Ксении Собчак

    Вынос бывшего чиновника Росимущества из посольства Армении попал на видео

    Мужчина поехал с братьями на отдых в Таиланд и был унесен волнами у них на глазах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости