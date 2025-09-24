В российском регионе местные жители поплатились за работу на иностранное государство

В Запорожской области осудили двух местных жителей за диверсии

В Запорожской области осудили двух местных жителей за диверсии. Об этом сообщает ТАСС.

Они признаны виновными по статьям 281.3 («Участие в диверсионном сообществе»), 281 («Диверсия, повлекшая причинение смерти») и 276 («Шпионаж») УК РФ.

Как установил суд, в 2022 году фигуранты связались с представителем Вооруженных сил Украины (ВСУ) и вступили в диверсионное сообщество, согласившись передавать информацию о российских войсках для нанесения по ним ударов ВСУ.

В июне 2023 года один из них передал данные о российском блокпосте в Токмаке, по которому позже был нанесен ракетно-бомбовый удар. В результате пострадали восемь военнослужащих, четверо из них получили ранения, несовместимые с жизнью. В июле 2023 года соучастница фигуранта передала координаты с местом расположения российских войск возле автомобильной трассы. По ним также был нанес удар. Семь военных получили ранения, несовместимые с жизнью, 14 пострадали.

Суд приговорил мужчину к пожизненному заключению, его соучастницу — к 21 году колонии.

Ранее сообщалось, что отец и сын признались в серии диверсий в Самарской области. Один из них при задержании ударил себя ножом.