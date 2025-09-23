Силовые структуры
12:26, 23 сентября 2025Силовые структуры

Отец и сын признались в серии диверсий в Самарской области. Один из них при задержании ударил себя ножом

ФСБ России показала видео допроса совершавших диверсии в Самарской области
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: ФСБ РФ

В Самарской области задержали двух россиян-диверсантов. По данным ФСБ России, они участвовали в подготовке и совершении подрывов на объектах нефтегазовой и транспортной инфраструктуры региона с 2023 года.

В Центре общественных связей ФСБ сообщили, что мужчин задержали в момент подготовки подрыва железнодорожного моста через реку Самару.

При обысках в их тайнике в лесу и в арендованной квартире изъяли 13,5 килограмма взрывчатки, комплектующие для изготовления самодельных устройств и три квадрокоптера.

Мужчины совершили минимум четыре диверсии в регионе

По версии следствия, молодой человек в 2022 году выехал за границу. Там он через мессенджер Telegram установил связь с представителем украинской террористической организации и согласился выполнять задания. Деньги за диверсии он не получал. Позже он втянул в преступную деятельность своего отца, который разделял его взгляды.

Задержанный признался, что вместе с отцом занимался диверсиями более двух лет. В июле 2023 года они подорвали магистральный газопровод в Сызранском районе, в 2024-м — два железнодорожных моста через реки Чапаевку и Самару. Кроме того, в материалах дела фигурирует подрыв трансформаторной подстанции на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе.

Кадр: ФСБ РФ

Россиянин ударил себя ножом при задержании

ФСБ также опубликовала кадры допроса и сам момент задержания. Сотрудник Росгвардии, который участвовал в операции, рассказал, что мужчина без сопротивления показал силовикам содержимое сумки, где лежали платы и микросхемы. Однако позже, пока росгвардейцы вызывали полицию, он внезапно достал нож и начал наносить себе удары в живот.

На вопросы оперативников позже он ответил, что действовал «против зла», а источником этого зла назвал «систему».

На допросе он признался, что СВО стало для него «черным днем». «СВО — это черный день для меня. Это то, чего просто не должно было быть», — сказал он. В свою очередь его отец подтвердил, что помогал сыну, но надеялся, что обойдется без жертв среди мирного населения.

Россиянам грозит пожизненное лишение свободы

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям, в том числе за незаконный оборот и изготовление взрывчатки. Следствие также готовит обвинения в диверсии, госизмене и участии в деятельности террористической организации. Максимальное наказание по совокупности статей — пожизненное лишение свободы.

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

В ФСБ подчеркнули, что Украина активно использует интернет-площадки, включая Telegram и WhatsApp, для вербовки диверсантов, обещая быстрый заработок. Однако, как заявили в службе, все подобные планы раскрываются, а причастные к ним получают длительные сроки.

Российские силовики ранее провели ряд задержаний диверсантов

Ранее ФСБ сообщила о задержании в Новосибирске 51-летней женщины, которую подозревают в подрыве на участке Транссибирской магистрали. По версии следствия, летом 2025 года она получила указания от кураторов с Украины, самостоятельно собрала самодельное взрывное устройство из доступных компонентов и в августе заложила его в Забайкальском крае. В результате ее действий на этом участке произошел взрыв.

В ходе допроса задержанная рассказала, что ей обещали выплатить 8 тысяч долларов за выполненную работу. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 281 УК РФ («Диверсия»). По этой статье ей грозит до 20 лет лишения свободы.

До этого российские силовики также задержали на юге страны гражданина Азербайджана. По версии ФСБ, иностранец самостоятельно вышел на контакт с запрещенной в России украинской террористической организацией и получил задание подготовить серию терактов на российской территории.

По версии следователей, задержанный проводил разведку ряда объектов в Ставрополе и Ессентуках, в том числе осматривал здания силовых структур. Он лично закупал компоненты для самодельных взрывных устройств и собирал их по заданию кураторов. Для хранения деталей злоумышленник организовал тайник в поле с подсолнухами.

.
