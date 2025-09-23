Раскрыты подробности подрывов железнодорожных мостов в Самарской области

Отец и сын признались в подрывах мостов, газопровода и подстанции под Самарой

Задержанные сотрудниками ФСБ отец и сын причастны к серии подрывов в Самарской области, они дали признательные показания о совершенных ими диверсиях. Об этом сообщили РИА Новости в центре общественных связей ФСБ России.

Мужчины 55 и 33 лет в июле 2023 года взорвали магистральный газопровод в Сызранском районе, а также заготовили бомбу и использовали ее в том же месяце для подрыва трансформаторной подстанции Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода. В марте и сентябре 2024 года они повредили железнодорожные мосты через реки Чапаевку и Самару.

Диверсантов взяли при подготовке подрыва железнодорожного моста через реку Самару. В лесном тайнике и съемной квартире они хранили 13,5 килограмма взрывчатки, компоненты для изготовления бомб и три квадрокоптера.

4 марта 2024 года отец с сыном устроили взрыв под Самарой по заданию украинских спецслужб с целью вызвать экологическую катастрофу. Они намеревались подорвать состав с аммиаком, следовавший с завода «Тольяттиазот».

После взрыва на перегоне Звезда — Чапаевск пять поездов были задержаны. Там же силовики обнаружили на путях еще несколько бомб. Мост осмотрели, линию признали неповрежденной и пригодной для использования. Движение транспорта восстановили.