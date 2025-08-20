ФСБ разгромила ДРГ ВСУ в Брянской области, троих выживших бойцов сняли на видео

ФСБ России сообщила подробности о диверсионно-разведывательной группе (ДРГ), задержанной на территории Брянской области. По данным ведомства, бойцы планировали масштабные атаки на объекты транспортной инфраструктуры. В ходе столкновения трое участников были ликвидированы, еще трое попали в плен. Все они были гражданами Украины.

Среди задержанных оказались командир группы капитан Александр Жук (позывной «Жук»), связист младший сержант Роман Давыдюк («Давид») и медик старший солдат Александр Годько («Казак»). Ликвидированы стрелок Денис Медведюк («Ден»), инженер Дмитрий Гавриленко («Словак») и младший лейтенант Виталий Явкун («Купол»).

Задержанные члены украинской ДРГ назвали имена еще 16 диверсантов

Видеозаписи с задержанием и допросом задержанных были опубликованы ФСБ. На кадрах один из участников группы, медик по позывному «Казак» признает вину и говорит о раскаянии.

Я старший солдат Годько Александр Юрьевич, позывной Казак. <…> Группа была обнаружена в лесном массиве на территории Брянской области. В результате боестолкновения я и еще двое сдались в плен, остальные были уничтожены. Свою вину полностью признаю, в содеянном раскаиваюсь задержанный член украинской ДРГ

Более того, задержанные назвали еще 16 украинских диверсантов, которые участвовали в операциях против России. Среди них оказались Игорь Мусиенко («Моисей»), Андрей Воробей («Воробей»), Максим Шиндор («Локки»), Геннадий Тамулевич («Кабан»), Николай Щербина («Кипишь»), Михаил Минич («Физрук»), Ярослав Бирюк («Лесник»), Александр Степаненко («Крут»), Тарас Мосейчук, Даниил Пономарев («Панама»), Максим Солошак («Фокс»), Дмитрий Поплавский («Чудо»), Дмитрий Чиж («Бодрый»), Анатолий Гусманов («Шерп»), Владимир Шевченко («Шелест») и Андрей Жарко («Фунтик»).

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье «Приготовление к диверсии». Российские власти квалифицировали действия ДРГ как теракты.

Названа основная цель украинской ДРГ

Группу украинских диверсантов задержали в 40 километрах от границы в Комаричском районе. Их выследили, накрыли огнем. В результате половина членов ДРГ была уничтожена, остальных задержали.

При обыске у ДРГ нашли внушительный запас оружия и взрывчатки: шесть американских автоматов с приборами бесшумной стрельбы, 16 килограммов пластичного взрывчатого вещества чешского производства, гранаты и патроны натовского образца. Также изъяли радиостанцию, которая обеспечивала связь с руководством в Киеве.

Основной целью диверсантов были железнодорожные мосты и автодороги, через которые проходит снабжение

По словам Жука, именно его подразделение «Бобры» причастно к подрыву железнодорожного полотна в Белгородской области в 2024 году.

Он также дал показания о теракте на мосту в Брянской области в мае 2025 года, когда не удалось спасти семерых мирных жителей, а пострадали более ста человек. По его признанию, минирование осуществила группа из военных Сил специальных операций Украины. Ее командиром был капитан Максим Салашак с позывным «Фокс».

Один из вагонов поезда Климов — Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области. 1 мая 2025 года в 22 часа 50 минут на железнодорожном перегоне Выгоничи — Пильшино в Брянской области в результате подрыва произошло обрушение конструкции автомобильного моста, обломки которого упали на проходивший под ним пассажирский поезд Фото: Дарина Хануна / РИА Новости

На допросе диверсанты признались, что их готовили инструкторы из Британии и Канады

ФСБ утверждает, что диверсанты не были случайными бойцами — это кадровые военные из сил специальных операций Украины, курируемые Главным управлением разведки Минобороны страны. Перед забросом на территорию России группа прошла обучение не только на украинских полигонах, но и за рубежом.

В частности, по данным силовиков, их подготовкой занимались инструкторы из Великобритании, Канады, а также ряда стран Европы. Слаживание подразделения велось в Кировоградской, Житомирской и Киевской областях, где на постоянной основе действуют лагеря военной подготовки. Там диверсантам преподавали минно-подрывное дело, радиосвязь и тактику ведения боя в лесистой местности.

Задержанный командир Александр Жук подтвердил, что именно в таких лагерях бойцы его группы получили навыки для выполнения задач на российской территории. По его словам, задание поступило напрямую от куратора из ГУР МО Украины, а в августе 2025 года группа была переброшена в Брянскую область.