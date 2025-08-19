Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:44, 19 августа 2025Россия

Группа украинских диверсантов проникла в Россию для подрыва железной дороги. Троих ликвидировали, еще троих взяли в плен

Под Брянском в 40 км от границы обнаружили и ликвидировали украинскую ДРГ
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Stringer / Reuters

Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) зашла на территорию России в Брянской области и прошла десятки километров.

По данным Mash, их обнаружили в 40 километрах от границы в Комаричском районе. Группу отследили, настигли и накрыли огнем. Трое диверсантов были ликвидированы, еще трое, включая командира отряда в звании капитана сил специальных операций, сдались, не оказывая сопротивления.

Утверждается, что ДРГ планировала подорвать крупный железнодорожный узел и «сделать серию фото для очередных интернет-побед». О таких планах рассказал плененный командир. По его словам, они перешли границу около семи дней назад.

Фото: Stringer / Reuters

При себе у диверсантов обнаружили почти 10 килограммов взрывчатки (предположительно, пластид), семь гранат Ф-1, средства связи Garmin, шесть винтовок AR-15 с глушителями и советские диверсионные пистолеты ПСС (пистолет самозарядный специальный) и МСП (малогабаритный специальный пистолет).

Канал «Старше Эдды» добавил, что трех диверсантов ликвидировали в коротком боестолкновении, а командир «сам лег на животик и поднял ручки, как только началась стрельба». А также опубликовал украинских солдат с простреленными головами.

Брянскую область назвали местом возможного прорыва ВСУ в Россию

Ранее стык Брянской и Курской областей назвали потенциальным местом, где существует опасность нового удара ВСУ. Telegram-канал «Военный осведомитель» призывал обратить пристальное внимание на подрыв моста, расположенного неподалеку от границы, возле деревни Рудня-Цата в Климовском районе Брянской области. Канал указывает, что мост являлся фактически единственной удобной линией снабжения находящихся ближе к границе населенных пунктов и позиций российских войск за рекой Цата.

Авторы «Военного осведомителя» ранее также отмечали, что брянское приграничье со стороны Суземского и Трубческого районов представляет собой десятки километров сплошного лесного массива с перепадами высот, который при этом частично заходит на украинскую территорию. На практике это означает, что надежно контролировать столь сложный участок местности просто невозможно, поскольку украинские ДРГ могут свободно заходить в лес еще на своей территории, а выходить из него в непредсказуемом месте уже на территории России.

Фото: Stringer / Reuters

Авторы канала предупреждают, что если в приграничных брянских лесах всерьез закрепится украинская пехота, то выбить оттуда ее будет сложно.

В августе также сообщалось о попытке прорыва ДРГ в районе села Манев в Брянской области. Украинских диверсантов обнаружили российские пограничники 9 августа. На территорию России, как уточняется, пытались проникнуть в том числе наемники из стран Запада. По ним ударили из реактивных систем залпового огня (РСЗО), артиллерии и с помощью авиации. В результате ликвидировать удалось как минимум четырех диверсантов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Группа украинских диверсантов проникла в Россию для подрыва железной дороги. Троих ликвидировали, еще троих взяли в плен

    В Госдуме предложили снижать плату за ЖКУ при одном условии

    Наряд беременной Рианны на прогулке описали в сети фразой «ужасный вкус»

    В матче Кубка России сыграл самый высокий футболист в истории

    Российский регион подвергся массированному налету дронов ВСУ

    Раскрыты подробности смерти звезды шоу «Битва экстрасенсов»

    Иностранец не выжил во время попытки спасти застрявшую на горе россиянку

    В МИД прокомментировали слова посла Украины об умении убивать русских

    Европейская оборонка подешевела после встречи Трампа с Зеленским

    В России вынесли приговор главе центра защиты прав человека

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости