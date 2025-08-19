Опубликованы фото вторгшихся в Брянскую область бойцов Украины с простреленными головами

Опубликованы фото уничтоженной в Брянской области ДРГ

Опубликованы фото уничтоженной в Брянской области ДРГ. Их разместил Telegram-канал «Старше Эдды».

На кадрах видно украинских солдат с простреленными головами. ДРГ была обнаружена бойцами СОБР и ФСБ России, отмечает канал.

О проникновении диверсантов вглубь приграничного региона стало известно 19 августа.

Ранее в России заявили, что в Брянской области существует потенциальная опасность удара со стороны Украины. По словам блогера Alex Parker Returns, ВСУ готовят удар на стыке Брянской и Курской областей. Он связал это с желанием украинского руководства испортить переговорный фон в преддверии встречи президентов России в США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.