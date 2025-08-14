В России ждут новых операций ВСУ перед встречей Трампа и Путина. Где украинские войска могут попытаться прорвать границу?

ВСУ увеличили активность у границ и в Черном море перед встречей Путина и Трампа

В России опасаются, что перед встречей президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске украинские войска предпримут новые попытки прорваться через российскую границу или провести другие операции, которые могут осложнить или сорвать переговоры. У границы с Курской областью замечено скопление украинских войск, а в районе Крыма кружит разведывательная авиация. Еще одно направление, о котором давно говорят военкоры, — Брянская область. Что происходит у российских границ перед встречей Путина и Трампа — в материале «Ленты.ру».

Курское приграничье

Возле курской границы замечена группировка из 1,5 тысячи солдат ВСУ. Они находятся в Сумской области в районе населенных пунктов Юрьево и Линово, расположенных неподалеку от приграничного курского поселка Теткино, утверждает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, помимо украинцев там были сосредоточены наемники из Бразилии, Мексики и Колумбии.

Помимо того, ВСУ забрасывают небольшие группы военных к железной дороге в районе населенного пункта Новый Путь, однако там они уничтожаются на заминированных участках SHOT Telegram-канал

Фото: Viacheslav Ratynsky / Reuters

Брянская область

Еще одним сектором, где существует потенциальная опасность нового удара ВСУ, назван стык Брянской и Курской областей. Об этом ранее в августе писал Telegram-канал Alex Parker Returns.

Хохлы опять готовят повторение вторжения в Курскую область и бить будут куда-то в стык Брянской и Курской областей. Видимо военный диктатор Зеленский решил таким образом испортить переговорный фон уважаемым партнерам на Аляске Alex Parker Returns Telegram-канал

В свою очередь Telegram-канал «Военный осведомитель» призвал обратить пристальное внимание на подрыв моста, расположенного неподалеку от границы, возле деревни Рудня-Цата в Климовском районе Брянской области. Канал указывает, что мост являлся фактически единственной удобной линией снабжения находящихся ближе к границе населенных пунктов и позиций российских войск за рекой Цата.

«Ранее аналогичные удары по приграничным мостам в Белгородской и Курской области предваряли либо попытки вторжений ВСУ, либо действия их крупных ДРГ», — пишет канал.

Авторы «Военного осведомителя» ранее уже отмечали, что брянское приграничье со стороны Суземского и Трубческого районов представляют собой десятки километров сплошного лесного массива с перепадами высот, который при этом частично заходит на украинскую территорию. На практике это означает, что надежно контролировать столь сложный участок местности просто невозможно, поскольку ДРГ противника могут свободно заходить в лес еще на своей территории, а выходить из него в непредсказуемом месте уже на территории России.

Однако, как сплошные леса являются плюсом для действия ДРГ и легкой пехоты, также они являются и серьезным минусом для полноценных попыток вторжения. Леса, холмы и болота становятся крайне сложным препятствием для прохода крупных сил с техникой и последующего их снабжения. Таким образом, подобные участки границы будут являться вечным «порталом» для диверсантов в обе стороны, но устроить через них марш-бросок аналогичный курскому ВСУ не смогут — для этого им пришлось бы наносить удары вдоль дорог «Военный осведомитель» Telegram-канал

Тем не менее, авторы канала предупреждают, что если в приграничных брянских лесах всерьез закрепится украинская пехота, то выбить оттуда ее будет сложно.

Белгородское приграничье

О попытках Украины испортить переговорный фон накануне встречи президентов России и США на Аляске сообщало в своем Telegram-канале и Министерство обороны России. По информации военного ведомства, Киев готовит провокации в городе Чугуеве Харьковской области, расположенном в белгородском приграничье. Минобороны заявляет, что для этого еще 11 августа автотранспортом СБУ туда была доставлена группа журналистов иностранных СМИ под легендой «подготовки серии репортажей о жителях города в прифронтовой зоне».

Непосредственно перед саммитом в пятницу ВСУ спланирован провокационный удар с применением БПЛА и ракет по одному из густонаселенных жилых кварталов или больнице с большим количеством пострадавших среди гражданского населения, который должны будут сразу «зафиксировать» завезенные западные журналисты. В результате провокации киевского режима вся ответственность за нанесение удара и жертвы среди гражданских лиц будет возложена на Вооруженные силы Российской Федерации Министерство обороны России

В военном ведомстве предупредили, что ожидают возможных провокаций и в других подконтрольных Киеву населенных пунктах.

Фото: Jorge Silva / Reuters

Акватория Крыма

Еще одной зоной вблизи границ России, где наблюдается возросшая активность разведки стран НАТО и признаки возможных операций украинских спецслужб, названа акватория Черного моря вблизи западного Крыма и Севастополя, а также в районе побережья Кубани. Как отмечает Telegram-канал «Архангел спецназа», в последние несколько дней здесь отмечены полеты самолетов сразу нескольких типов.

Были и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения из трех стран (Е-7Т, Е-3 и G-550), были самолеты РЭР (RC-135W и RC-135V), был и противолодочный самолет Р-8А, был и самолет «Артемис» «Архангел спецназа» Telegram-канал

Также сообщается, что в районе дельты Дуная заметили десантные катера ВСУ. А на острове Змеином зафиксированы передвижения сил противника. Канал констатировал, что канун переговоров между президентами России и США создает дополнительный повод для украинской стороны при поддержке Британии для проведения диверсий.