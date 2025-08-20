Силовые структуры
11:28, 20 августа 2025Силовые структуры

Задержанные в Брянской области диверсанты раскрыли на видео свои позывные

ФСБ: В Брянской области взяты командир ДРГ Жук, связист Давыдюк, медик Годько
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Задержанные в Брянской области украинские диверсанты назвали свои настоящие имена и позывные. ФСБ показала оперативное видео с ними, запись публикует издание «Известия».

На кадрах диверсанты называют себя: капитан, командир диверсионно-разведывательной группы Александр Жук (позывной Жук) 2002 года рождения, младший сержант, связист Роман Давыдюк (позывной Давид) 1980 года рождения, старший солдат, медик Александр Годько (позывной Казак) 1995 года рождения.

Жук рассказал, что ДРГ из службы спецопераций Украины, которая выполняла задания Главного управления разведки Минобороны Украины. Обучение проходили у инструкторов западных спецслужб. ДРГ причастна к подрыву железнодорожного полотна в Белгородской области в 2024 году, автомобильного моста в мае 2025 года в Брянской области под командованием диверсанта с позывным Фокс.

Ранее ФСБ сообщила о разгроме ДРГ. Трое диверсантов ликвидированы.

