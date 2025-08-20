Силовые структуры
Раскрыты детали разгрома диверсионной группы в Брянской области

ФСБ: В Брянской области ликвидированы трое диверсантов Украины и трое задержаны
Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Диверсионная группа службы спецопераций Украины проникла на территорию Брянской области для совершения терактов на объектах транспортной инфраструктуры. Об этом РИА Новости сообщили в центре общественных связей ФСБ России.

Трое диверсантов ликвидированы, еще троих задержали российские спецслужбы. Все они кадровые сотрудники службы спецопераций, которая курируется Главным управлением разведки Минобороны Украины.

Задержанные дали признательные показания, из которых следует, что их обучали западные спецслужбы на территории Украины, Литвы, Эстонии и Норвегии. Разгромленная группа причастна к подрывам железной дороги в Белгородской области, совершенным в 2024 году.

Украинских диверсантов обнаружили в 40 километрах от границы в Комаричском районе.

