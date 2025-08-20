В российском регионе задержали подготовленных западными спецслужбами диверсантов

В Брянской области ФСБ задержала диверсантов, подготовленных спецслужбами Запада

В Брянской области задержаны подготовленные западными спецслужбами украинские диверсанты. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России.

По данным канала, диверсанты — кадровые сотрудники службы специальных операций Главного управления разведки Минобороны Украины. В составе диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) из шести человек они, как утверждается, планировали диверсии и теракты на объектах транспорта в России.

Три диверсанта были ликвидированы на месте, еще трое — задержаны. У них были шесть американских автоматов, оснащенных приборами для бесшумной стрельбы и 16 килограммов чешской взрывчатки, а также боеприпасы и радиостанцию, с помощью которой те связывались с кураторами.

По информации правоохранителей, диверсанты находились под управлением сотрудников западных спецслужб на Украине, а также в Норвегии, Литве и Эстонии.

Ранее были опубликованы фото вторгшихся в Брянскую область бойцов Украины с простреленными головами.