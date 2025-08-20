Раскрыта роль западных спецслужб в появлении диверсантов в Брянской области

Ликвидированных в Брянской области диверсантов готовили западные спецслужбы

Ликвидированных в Брянской области украинских диверсантов готовили западные спецслужбы. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, из материалов ФСБ и показаний задержанного командира диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) Александра Жука следует, что диверсантов готовили в специальных лагерях инструкторы из Канады и Великобритании. Учебные полигоны располагались в пунктах Сасовка Кировоградской области, Лютеж Киевской области и Каменный Брод Житомирской области.

По словам Жука, по заданию Главного разведывательного управления Украины в августе 2025 года он был заброшен в Брянскую область в составе ДРГ. Члены ДРГ должны были устроить ряд террористических актов на важных объектах транспортной инфраструктуры России.

