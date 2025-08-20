Силовые структуры
11:31, 20 августа 2025Силовые структуры

Ликвидированные в Брянской области диверсанты попали на видео

ФСБ показала видео с членами ДРГ, ликвидированными в Брянской области
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Члены украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), ликвидированные в Брянской области, попали на видео ФСБ России. Ролик в своем Telegram-канале публикует RT.

На кадрах видны трое мужчин, лежащих на земле. Они не подают признаков жизни.

Как уточняет телеканал «Звезда», среди ликвидированных — 23-летний стрелок Медведюк Денис Максимович (позывной Ден), инженер Гавриленко Дмитрий (позывной Словак) и 35-летний инженер Явкун Виталий Валерьевич (позывной Купол).

О задержании членов украинской ДРГ в Брянской области стало известно в среду, 20 августа. По данным ФСБ, они были подготовлены западными спецслужбами для диверсий и терактов на объектах транспортной инфраструктуры России.

Троих из них ликвидировали, еще троих задержали. Сейчас они признаются в подрывах железнодорожного полотна в Белгородской области в 2024 году.

