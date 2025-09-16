Россиянка устроила взрыв на Транссибирской магистрали. Что она рассказала на допросе?

ФСБ России задержала женщину за причастность к диверсии на Транссибе

ФСБ России сообщила о задержании в Новосибирске 51-летней жительницы страны, подозреваемой в диверсии на Транссибирской магистрали. По версии следствия, женщина действовала по указанию украинских спецслужб.

По данным ведомства, летом 2025 года россиянка получила инструкции от кураторов с Украины. Она самостоятельно собрала самодельное взрывное устройство из доступных компонентов и в августе заложила его на участке Транссибирской магистрали в Забайкальском крае. Затем взрыв был приведен в действие.

Подозреваемая в подрыве Транссиба на допросе. Кадр: ЦОС ФСБ России / ТАСС

Силовики отмечают, что задержанная тщательно фиксировала свои действия. Момент подрыва она сняла на телефон и отправила запись куратору в качестве отчета.

Как она рассказала на допросе, за выполненную работу ей пообещали выплатить восемь тысяч долларов.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 281 УК РФ («Диверсия»). Ей грозит до 20 лет лишения свободы. Следствие также рассматривает вопрос о привлечении ее к ответственности за государственную измену и незаконное изготовление взрывчатых веществ. До суда подозреваемая будет находиться под арестом.

В спецслужбе также подчеркнули, что украинская разведка активно использует интернет, социальные сети и мессенджеры для вербовки россиян, предлагая деньги за совершение диверсий и терактов. «Как показывает практика реализации российскими спецслужбами и правоохранительными органами принципа неотвратимости наказания, все преступники будут привлечены к заслуженной ответственности», — отметили в ФСБ.

Завербованные Украиной диверсанты пытались взорвать военный аэродром и оборонный завод

Это не единственное дело по факту диверсий за последнее время. Так, в конце августа ФСБ задержала 35-летнего жителя Волгограда, который готовил атаку на военный аэродром в Энгельсе. Мужчина собирался установить возле объекта оборудование для навигации украинских беспилотников. По данным следствия, он ранее жил на Украине и был завербован СБУ.

В Донецке сотрудники спецслужб задержали еще одного россиянина. Он делал тайники с взрывчаткой на кладбищах региона для диверсий. Следствие утверждает, что мужчина сам связался с представителями СБУ через соцсети и согласился сотрудничать.

Кадр: ЦОС ФСБ России / ТАСС

Летом ФСБ также сообщала о задержании двух россиян, пытавшихся пронести бомбу на оборонный завод в Подмосковье. Они действовали независимо друг от друга, однако схема их вербовки была практически идентичной. Сначала по заданию кураторов они устроились на работу на одно из предприятий оборонно-промышленного комплекса, чтобы собирать разведданные, а позже изготовили взрывные устройства. Однако реализовать задуманное им не удалось. В тот момент, когда подозреваемые пытались пронести бомбы на территорию предприятия, их задержали сотрудники ФСБ. Два устройства были замаскированы под пауэрбанки.

ФСБ рассказала, что спецслужбы Украины используют россиян в качестве смертников

Ранее ФСБ предупредила, что украинские спецслужбы все чаще используют россиян не просто как исполнителей, а как смертников. Так, за последнее время удалось предотвратить пять случаев, когда в роли террористов пытались использовать пожилых граждан. Но, как отметили в ведомстве, избежать трагедий удается не всегда.

В нынешнем году в результате диверсий не выжили глава Федерации бокса ДНР и основатель батальона «Арбат» Армен Саркисян, ветеран СВО и первый заммэра Ставрополя Заур Гурциев, а также бывший мэр Луганска Манолис Пилавов.

Несмотря на то что, по данным ФСБ, в 2024 году удалось предотвратить 110 терактов, угроза сохраняется. Агентурная сеть украинских спецслужб, как считают в ведомстве, переживает кризис из-за нехватки подготовленных кадров и снижения финансовой поддержки со стороны западных стран. Многие сообщества для вербовки в соцсетях и мессенджерах либо заброшены, либо заблокированы, либо снизили активность. Но часть все еще продолжает набирать пособников, обещая им щедрые выплаты.

При этом, подчеркивают силовики, обещания остаются пустыми. Кураторы исчезают сразу после выполнения задания и предпочитают избавляться от завербованных россиян, не выплачивая им обещанное вознаграждение.