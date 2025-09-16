Названа исполнительница диверсии на Транссибе

В Новосибирске ФСБ задержала женщину за причастность к диверсии на Транссибе

В Новосибирске ФСБ задержала 51-летнюю жительницу за причастность к диверсии на Транссибирской магистрали в Забайкалье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

По данным силовиков, в августе женщина получила от куратора инструкции и собрала самодельное взрывное устройство, которое заложила на железнодорожных путях. Она же привела его в действие, снимая происходящее на видео. Позже запись женщина отправила куратору, чтобы получить деньги.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье арестовали предпринимателя по делу о расправе над экс-депутатом Верховной Рады Украины Ильей Кивой.