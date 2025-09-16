Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:51, 16 сентября 2025Силовые структуры

Названа исполнительница диверсии на Транссибе

В Новосибирске ФСБ задержала женщину за причастность к диверсии на Транссибе
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Новосибирске ФСБ задержала 51-летнюю жительницу за причастность к диверсии на Транссибирской магистрали в Забайкалье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

По данным силовиков, в августе женщина получила от куратора инструкции и собрала самодельное взрывное устройство, которое заложила на железнодорожных путях. Она же привела его в действие, снимая происходящее на видео. Позже запись женщина отправила куратору, чтобы получить деньги.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье арестовали предпринимателя по делу о расправе над экс-депутатом Верховной Рады Украины Ильей Кивой.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Серия взрывов прогремела во Владивостоке рядом с административными зданиями. Над городом заметили военный вертолет

    Замглавы МИД оценил перспективы организации саммита России, США и Украины

    Раскрыт обещанный гонорар вернувшемуся в Россию украинскому пособнику

    «Адмирала Нахимова» вернули на завод

    В российском аэропорту остановили иностранца с сумкой долларов

    Драка в российском городе вызвала международный скандал

    В аптеки Москвы завезли поддельные презервативы популярной марки

    Россия стала главным поставщиком угля для одной страны

    Рогов рассказал об ударах по ВСУ в пригороде Запорожья

    На Западе обеспокоились участием одной страны в учениях в Белоруссии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости