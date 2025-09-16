Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
02:35, 16 сентября 2025Силовые структуры

В Подмосковье арестовали предпринимателя по делу об убийстве экс-депутата Рады

Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Суд в Подмосковье арестовал предпринимателя Араика Амирханяна по делу об убийстве бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы. Об этом сообщает РИА Новости.

Между тем, Амирханян уже находится под стражей по делу о даче взятки.

До этого стало известно, что Амирханян оказался бывшим «крупнейшим подрядчиком Укравтодора». По данным издания, предприниматель занимался строительством дорог на Украине во второй половине 2010-х годов.

В 2021 году его заподозрили в присвоении 500 миллионов гривен из бюджетных средств, а позже — лишили украинского гражданства из-за наличия паспорта Армении.

    Все новости