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14:18, 9 июня 2025Силовые структуры

Раскрыты подробности о первом задержанном за расстрел украинского депутата в Подмосковье

Задержанный за убийство Кивы строил дороги на Украине и попался на взятках в РФ
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Раскрыта роль задержанного по делу о расстреле в Подмосковье украинского депутата

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Бизнесмен Араик Амирханян, которого задержали за расстрел экс-депутата Верховной Рады Ильи Кивы в 2023 году, оказался бывшим «крупнейшим подрядчиком Укравтодора». Такие подробности о нем раскрывает Baza.

По данным издания, предприниматель занимался строительством дорог на Украине во второй половине 2010-х годов. В 2021 году его заподозрили в присвоении 500 миллионов гривен из бюджетных средств, а позже — лишили украинского гражданства из-за наличия паспорта Армении.

Когда следователи связали 44-летнего Амирханяна с делом Кивы, он уже находился в СИЗО по другому делу. В начале мая суд отправил его под стражу по подозрению в даче взятки.

О расправе над украинским депутатом Кивой стало известно 6 декабря 2023 года. По версии следствия, именно Амирханян следил за ним перед смертью и передавал данные о местонахождении Службе безопасности Украины.

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