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14:08, 9 июня 2025Силовые структуры

Раскрыта роль задержанного по делу о расстреле в Подмосковье украинского депутата

Задержанный бизнесмен Амирханян передал СБУ данные о местоположении Кивы
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Бизнесмен и бывший «крупнейший подрядчик Укравтодора» Араик Амирханян втерся в доверие к экс-депутату Верховной Рады Илье Киве и передал о нем данные Службе безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По предварительным данным, 44-летний бизнесмен рассказал СБУ, что Кива находится в отеле деревни Супонево Московской области, где в результате в него дважды выстрелили. Ранения оказались несовместимы с жизнью.

Амирханян находится в СИЗО, он также проходит подозреваемым по делу о даче взятки.

О расправе над Кивой стало известно 6 декабря 2023 года. Известно, что он уехал с Украины и планировал просить в России политубежище.

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