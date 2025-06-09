Раскрыта роль задержанного по делу о расстреле в Подмосковье украинского депутата

Задержанный бизнесмен Амирханян передал СБУ данные о местоположении Кивы

Бизнесмен и бывший «крупнейший подрядчик Укравтодора» Араик Амирханян втерся в доверие к экс-депутату Верховной Рады Илье Киве и передал о нем данные Службе безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По предварительным данным, 44-летний бизнесмен рассказал СБУ, что Кива находится в отеле деревни Супонево Московской области, где в результате в него дважды выстрелили. Ранения оказались несовместимы с жизнью.

Амирханян находится в СИЗО, он также проходит подозреваемым по делу о даче взятки.

О расправе над Кивой стало известно 6 декабря 2023 года. Известно, что он уехал с Украины и планировал просить в России политубежище.