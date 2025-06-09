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13:47, 9 июня 2025Силовые структуры

По делу расстрелянного в Подмосковье украинского депутата появился первый подозреваемый

За причастность к убийству экс-депутата Кивы задержали бизнесмена Амирханяна
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Илья Кива

Илья Кива. Фото: Стрингер / РИА Новости

Сотрудники правоохранительных органов задержали бизнесмена и бывшего «крупнейшего подрядчика Укравтодора» Араика Амирханяна по подозрению в расправе над экс-депутатом Верховной Рады Ильей Кивой. Об этом пишет Baza.

По версии следствия, именно предприниматель следил за жертвой и передавал данные о его местонахождении Службе безопасности Украины. Сейчас он находится в одном из московских СИЗО по другому делу — его заподозрили в даче взятки.

О расправе над Кивой стало известно 6 декабря 2023 года. Мужчину без признаков жизни нашли возле отеля в Подмосковье, на его правом виске была обнаружена резаная рана.

Тогда же сообщалось, что за экс-депутатом могли организовать слежку.

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