Силовые структуры
08:46, 27 августа 2025Силовые структуры

Спецслужбы Украины использовали российские кладбища с неочевидной целью

В Донецке ФСБ задержала делавшего схроны на кладбищах для диверсий СБУ
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «РИА Новости»

В Донецке сотрудники ФСБ задержали гражданина России, который на кладбищах региона делал схроны с взрывчаткой для диверсий Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом пишет РИА Новости.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статьям 275 («Государственная измена») и 222.1 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств») УК РФ.

По версии следствия, задержанный сам установил контакт с представителем СБУ через Telegram и заявил о готовности сотрудничать. По заданию украинских кураторов он делал фотографии административных зданий и объектов критической инфраструктуры в городах ДНР. Потом ему сказали сделать тайники со взрывчатыми веществами. Он оборудовал схроны на территории кладбищ, где хранил компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств.

Ранее в Перми суд приговорил женщину к девяти годам колонии общего режима за тайник со взрывчаткой и оружием.

