14:37, 12 августа 2025

Неожиданная находка ФСБ в лесу обернулась для россиянки 9-летним приговором

В Перми суд приговорил женщину к 9 годам колонии за тайник с оружием
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В Перми суд приговорил женщину к девяти годам колонии общего режима за тайник со взрывчаткой и оружием. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ.

Установлено, что женщина вместе со своими знакомыми организовала схрон в лесном массиве в Добрянском районе, в нем были спрятаны два обреза гладкоствольных охотничьих ружей и 58 граммов взрывчатого вещества. Найденное изъяли. Было возбуждено уголовное дело о незаконном обороте огнестрельного оружия.

Ранее сообщалось, что схрон боеприпасов нашли у жителя Донецкой народной республики, забросавшего участок соседки гранатами.

