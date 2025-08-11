Забросавший участок соседки гранатами россиянин помог найти схрон боеприпасов

Схрон боеприпасов нашли у жителя ДНР, забросавшего участок соседки гранатами

Сотрудники полиции задержали жителя Донецка, который забросал гранатами участок своей соседки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД по Донецкой народной республике (ДНР).

По данным ведомства, 49-летний мужчина долгое время конфликтовал с жительницей соседнего дома и угрожал ей в личных сообщениях, а позже бросил в ее двор две ручные гранаты. Одна из них взорвалась, а вторая была обезврежена сотрудниками силовых структур.

Хозяйка дома не пострадала, а злоумышленника оперативно задержали. Во время обысков его жилища полицейские обнаружили схрон с боеприпасами. Там находились более 60 гранат, 9 выстрелов к противотанковому гранатомету, 6 мин и более 80 патронов. Часть из этого утилизировали сотрудники Росгвардии.

В отношении мужчины возбуждено дело об угрозе расправой. После экспертизы боеприпасов ему грозит еще одно уголовное дело — по статье 222 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов») УК РФ.

Ранее в ДНР силовики обнаружили заминированный схрон Вооруженных сил Украины.