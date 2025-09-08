В России за подготовку теракта задержан иностранец. Он хотел устроить серию подрывов. Что об этом известно?

ФСБ сняла на видео задержание азербайджанца, готовившего теракты в РФ

Российские силовики задержали в Ставропольском крае гражданина Азербайджана, готовившего серию терактов на территории РФ. По данным ФСБ, иностранец сам связался с украинской террористической организацией, запрещенной на территории страны.

Вступив в нее, он получил задание: провести разведку нескольких объектов, где планировалось совершить теракты и диверсии. Так, иностранный гражданин осматривал объекты в Ставрополе и Ессентуках, в том числе здание силовых ведомств.

Планировалось несколько подрывов

По заданию кураторов мужчина сам должен был собрать самодельные взрывные устройства (СВУ), компоненты к которым он также приобрел лично. Об этом он рассказал на допросе, видеозапись которого предоставили в ФСБ.

Для их хранения компонентов для взрывного устройства задержанный организовал тайник в поле с подсолнухами

Выяснилось, что задержанный ранее служил в спецподразделениях Вооруженных сил Азербайджана, благодаря чему мог собрать СВУ, имея необходимые знания.

Преступник приехал в Россию на заработки

В России мужчина оказался в 2025 году. Здесь он искал работу, однако наткнулся только на украинских террористов. Чтобы доказать им свою верность, он записал присягу, после чего началась подготовка к терактам.

В результате его деятельность удалось пресечь силовикам. У фигуранта изъяли компоненты для взрывных устройств, средства связи и доказательства его деятельности и связей с Киевом. В отношении него возбуждено уголовное дело о приготовлении к террористическому акту.

Ранее российский подросток связался с террористами и попался

На прошлой неделе сообщалось о 17-летнем жителе Новороссийска, которого обвинили в участии в деятельности террористической организации.

Как рассказали следователи, этим летом молодой человек завязал переписку с находящимся на территории Украины пользователем. Новый знакомый приказал юноше расклеить у Морского вокзала агитационные листовки с оправданием терроризма. В них также звучали призывы совершать насильственные преступления.

В результате парня вычислили и задержали.