11:29, 5 сентября 2025

Расклеивавшего листовки российского подростка связали с терроризмом

Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Новороссийске 17-летнего подростка обвинили в участии в деятельности террористической организации. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, в июле 2025 года юноша в мессенджере стал переписываться с пользователем, который, предположительно, находится на Украине. По его указанию молодой человек 26 июля расклеил на поверхности ограждения около Морского вокзала агитационные листовки с оправданием терроризма. В них также звучали призывы совершать насильственные преступления.

Юношу вычислили и задержали. Теперь он находится под стражей.

