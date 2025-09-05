Расклеивавшего листовки российского подростка связали с терроризмом

В Новороссийске подростка обвинили в расклейке листовок террористов

В Новороссийске 17-летнего подростка обвинили в участии в деятельности террористической организации. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, в июле 2025 года юноша в мессенджере стал переписываться с пользователем, который, предположительно, находится на Украине. По его указанию молодой человек 26 июля расклеил на поверхности ограждения около Морского вокзала агитационные листовки с оправданием терроризма. В них также звучали призывы совершать насильственные преступления.

Юношу вычислили и задержали. Теперь он находится под стражей.

Ранее сообщалось, что в Воронеже ФСБ поймала мужчину, переводившего криптовалюту украинским военным.