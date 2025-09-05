Спецслужбы раскрыли переводившего криптовалюту украинским военным россиянина

В Воронеже ФСБ поймала мужчину, переводившего криптовалюту ВСУ

В Воронеже сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России и Росгвардии задержали россиянина, переводившего криптовалюту украинским военным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Он арестован.

По данным правоохранителей, он связался с представителями иностранных спецслужб в мессенджере Telegram. Он перевел им деньги в криптовалюте.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области ФСБ задержала гражданина Украины, шпионившего за Вооруженными силами России (ВС РФ).