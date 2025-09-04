Силовые структуры
Украинца поймали на шпионаже в отношении российских военных

В Херсонской области ФСБ задержала украинца, передававшего СБУ данные о ВС РФ
Архивное фото

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

В Херсонской области ФСБ задержала гражданина Украины, шпионившего за Вооруженными силами России (ВС РФ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ России.

По данным ведомства, мужчину завербовали в WhatsApp. Он передавал Службе безопасности Украины (СБУ) данные о дислокации российских военных и военной техники. Целью была организация Киевом диверсий и терактов в России.

Против задержанного возбуждено дело по статье 276 УК РФ («Шпионаж»). Он арестован.

Ранее в Волгограде ФСБ задержала 38-летнего мужчину за оправдание терроризма.

