Журналист Херш оценил версию о роли украинца Кузнецова в подрыве Nord Stream

Американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, известный по расследованию терактов на «Северных потоках», впервые прокомментировал версию о роли украинца Кузнецова в диверсии.

В 2024 году немецкие правоохранительные органы установили личности двух участников диверсий на газопроводах. В августе 2025 года в Италии был задержан один из них, украинец Кузнецов. Как предполагает следствие, мужчина был в составе экипажа парусной яхты «Андромеда», которая могла использоваться для организации теракта.

«Я написал то, что написал», — заявил Херш в ответ на просьбу оценить выдвинутые против Кузнецова обвинения.

Journalist and political writer Seymour Hersh poses during a photocall for the movie "Cover Up" out of competition, at the 82nd Venice International Film Festival, Venice, Italy, August 29, 2025.. Фото: Yara Nardi / Reuters

В 2023 году Сеймур Херш обнародовал авторское расследование о терактах на «Северных потоках». По его мнению, организаторами случившегося выступили США. Именно американские водолазы якобы заложили взрывчатку под газопроводы во время натовских учений Baltops 2022, а позже норвежские союзники Штатов привели ее в действие. Херш предположил, что Вашингтон захотел лишить Берлин поступающего по «Северным потокам» российского газа, опасаясь, что иначе ФРГ не станет помогать Киеву.

В Берлине раскрыли детали расследования диверсий на «Северных потоках»

Экипаж яхты «Андромеда», которая, как предполагается, использовалась для организации терактов на газопроводах, действовал по приказу бывшего главкома армии Украины Валерия Залужного. Деталями расследования данного дела поделилось издание Die Welt со ссылкой на источники.

The 50-feet-long charter yacht "Andromeda", which German prosecutors had searched believed to be used for the blasts of the Baltic Sea pipelines Nord Stream 1 and Nord Stream 2 is seen in a dry dock in Dranske at Ruegen island, Germany, March 14, 2023. . Фото: OLIVER DENZER / Reuters

«Немецкие следователи из федеральной полиции и федерального управления уголовной полиции убеждены, что раскрыли дело по "Северным потокам" (...). Экипаж получил задание от Залужного, который на данный момент является послом Украины в Великобритании», — говорится в материале издания.

Сообщается, что разработкой плана диверсий занимались высокопоставленные военные и сотрудники украинских спецслужб под кураторством Залужного. План также получил внутреннее кодовое название — «Операция Диаметр».

В России оценили изменение отношения Берлина к терактам на «Северных потоках»

Спустя несколько лет Берлин начал называть подрыв на российских газопроводах терактами. На этот счет высказался министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Пресловутое расследование терактов на «Северных потоках». Три года исполняется уже через несколько дней. Правда, только сейчас стали называть их так, что это все-таки были теракты, даже в Германии стали так говорить Сергей Лавров глава МИД России

При этом российский дипломат подчеркнул, что тем не менее ни о какой прозрачности в расследовании говорить не приходится. Россию до сих пор не допускают к деталям дела, хотя страна является собственником газопроводов.