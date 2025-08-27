Раскрыта личность ключевого исполнителя диверсии на «Северных потоках». Что о нем известно и какое наказание его ждет?

В подрыве трубопроводов «Северный поток» участвовали семь диверсантов

Арестованный в Италии по запросу ФРГ гражданин Украины Сергей Кузнецов являлся непосредственным руководителем группы, осуществившей подрыв газопроводов «Северный поток». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оказавшийся в распоряжении Европейский ордер ареста.

Что известно о Сергее Кузнецове

По версии следствия, 49-летний Сергей Кузнецов входил в состав экипажа яхты «Андромеда» и руководил действиями водолазов по подрыву «Северных потоков».

В состав диверсионной группы, которая осуществила подрыв газопроводов, входили семь человек, включая Кузнецова. Экипаж яхты «Андромеда» состоял из капитана парусной яхты, четырех водолазов и взрывотехника.

Экипаж яхты «Андромеда» состоял из капитана парусной яхты, четырех водолазов и взрывотехника. Кузнецов стал только вторым подозреваемым по делу «Северных потоков», объявленным в розыск в Европе. В августе 2024 года Генеральная прокуратура ФРГ выдала ордер на арест гражданина Украины Владимира Ц., который скрылся в Польше после диверсии.

В августе 2024 года Генеральная прокуратура ФРГ выдала ордер на арест гражданина Украины Владимира Ц., который скрылся в Польше после диверсии. В мае 2024 года бывший депутат Верховной Рады Украины Андрей Деркач заявил о причастности Кузнецова к взрывам на газопроводах. По его словам, украинец является офицером седьмого управления контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ) .

. Похожую информацию озвучил бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров. По его словам, Кузнецов занимался проведением диверсий и террористических актов в Донбассе в составе пятого управления контрразведки.

Полиция Италии задержала Кузнецова вечером 20 августа в районе Римини. 24 августа суд вынес решение о его аресте.

В ходе судебного заседания он озвучил алиби и заявил о пребывании на территории Украины в день взрывов. По его словам, в Италию он прибыл, чтобы навестить учащегося в университете сына.

Кадр: @Tg3web

Подробности задержания

18 августа Федеральный конституционный суд Германии выдал Европейский ордер на арест Кузнецова по запросу Федеральной прокуратуры страны. Ведомство назвало 49-летнего украинца одним из организаторов подрыва газопроводов, а также обвинило в разрушении объектов инфраструктуры и саботаже, угрожающем конституционному строю ФРГ.

Европейский ордер на арест Европейский ордер на арест (EAW) — это упрощенная процедура экстрадиции лиц в рамках уголовного преследования или исполнения приговора о лишении свободы. EAW вступил в силу 1 января 2004 года и заменил длительные процедуры экстрадиции, существовавшие ранее между государствами-членами Европейского союза (ЕС). EAW действует по принципу взаимного признания странами ЕС: ордер, выданный судом одной из стран объединения, действует на территории всех государств. Ордер может быть выдан в случае заключения под стражу на срок более года или исполнения приговора о лишении свободы сроком более четырех месяцев. В частности, EAW использовался для розыска исполнителей терактов в Париже в 2015 году и их задержания в Бельгии.

В случае экстрадиции в Германию Кузнецову грозит до 15 лет лишения свободы. При этом в ордере на арест уточняется, что наказание может быть назначено в полном объеме.

По сообщениям итальянских СМИ, карабинеры выследили офицера СБУ, основываясь на информации, необходимой для регистрации в отеле или арендованном жилье. Также у него нашли два украинских паспорта на разные фамилии. В настоящий момент власти Италии расследуют возможную причастность Кузнецова к нападениям на якобы принадлежащие к «теневому флоту» России корабли в Средиземном море.

Причастность Киева к подрыву «Северных потоков»

В сентябре 2024 года немецкое издание Der Spiegel раскрыло подробности взрывов на «Северных потоках». Как утверждается, диверсионный отряд, находившийся на яхте «Андромеда», состоял из группы украинских водолазов, не имеющих отношения к силовым структурам Украины.

Что известно о возможной причастности спецслужб к взрывам на «Северных потоках»? 8 февраля 2023 года американский журналист Сеймур Херш заявил, что водолазы США под прикрытием проведения учений заложили взрывчатку для организации диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Херш также указал на опасения США, что Германия не захочет предоставлять помощь Украине из-за работающих газопроводов. 12 ноября 2023 года газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники, знакомые с планированием диверсии, сообщила, что координировал атаки на газопроводы «Северный поток» экс-полковник ССО Украины Роман Червинский. Командование операцией осуществлял экс-главком ВСУ Валерий Залужный. 3 апреля 2024 года бывший секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что высказывания об организации Украиной взрывов «Северных потоков» являются дезинформацией. По его мнению, подготовленные для таких операций подразделения имеются только у Великобритании и США.

По информации немецких журналистов, подготовка подрыва украинскими спецслужбами началась за несколько лет до начала специальной военной операции. После начала противостояния с Россией военные приступили к активным действиям. Подготовку к взрывам курировал на тот момент действующий офицер Сил спецопераций Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роман Червинский.

Spiegel также заявлял о возможной причастности к взрыву бывшего главнокомандующего ВСУ и посла в Великобритании Валерия Залужного. При этом, как утверждается, президент Украины Владимир Зеленский не был уведомлен о подготовке операции.

Фото: Swedish Coast Guard / Reuters

Позиция России по расследованию

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил в сентябре 2024 года о причастности крупных государств к подрыву «Северных потоков». Пресс-секретарь президента подчеркнул, что у российских спецслужб есть информация, подтверждающая причастность третьих стран к организации крупного акта саботажа.

На созванном после задержания Кузнецова заседании Совета безопасности ООН первый заместитель постпреда России при организации Дмитрий Полянский указал на отказ ФРГ, Дании и Швеции сотрудничать с Россией по расследованию терактов на «Северных потоках». Он добавил, что обращения России об оказании правовой помощи и создании совместных следственных групп были отклонены без всяких веских причин.