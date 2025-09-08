Welt: Исполнители подрыва «Северных потоков» действовали по заданию Залужного

Экипаж яхты «Андромеда», которая предположительно причастна к диверсиям на газопроводах «Северный поток» действовал по заданию на тот момент являвшегося главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Об этом сообщает Die Welt со ссылкой на источники.

«Немецкие следователи из федеральной полиции и федерального управления уголовной полиции убеждены, что раскрыли дело по Северным потокам (...). Экипаж получил задание от Залужного, который на данный момент является послом Украины в Великобритании», — передает газета слова одного из следователей.

В конце августа об этом также сообщала газета The Wall Street Journal (WSJ). По ее данным, план диверсии был разработан высокопоставленными военными и сотрудниками спецслужб Украины под руководством некоего генерала спецназа, командующего элитным подразделением украинских войск. Отмечается, что план получил внутреннее кодовое название «Операция Диаметр».

20 августа, итальянские полицейские задержали украинца, подозреваемого в участии в подрывах «Северных потоков». Как позже сообщила Генеральная прокуратура Германии, задержанный мужчина входил в группу лиц, заложивших взрывные устройства на газопроводах в районе острова Борнхольм в сентябре 2022 года и был одним из координаторов операции.