WSJ: Бывший главком ВСУ Залужный курировал подрыв «Северных потоков»

Подрыв газопроводов «Северный поток» курировал на тот момент являвшийся главнокомандующим Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

«По словам многих людей, участвовавших в операции или знакомых с ней, план диверсии, получивший внутреннее кодовое название "Операция Диаметр", в конечном счете осуществлялся под руководством тогдашнего главнокомандующего Вооруженных сил Украины генерала Валерия Залужного», — говорится в тексте статьи.

При этом отмечается, что план диверсии был разработан высокопоставленными военными и сотрудниками спецслужб Украины под руководством некоего генерала спецназа, командующего элитным подразделением украинских войск.

В среду, 20 августа, итальянские полицейские задержали украинца, подозреваемого в участии в подрывах газопроводов «Северный поток». Как позже сообщила Генеральная прокуратура Германии, задержанный мужчина входил в группу лиц, заложивших взрывные устройства на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» в районе острова Борнхольм в сентябре 2022 года и был одним из координаторов операции.