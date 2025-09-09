Мир
14:30, 9 сентября 2025Мир

Лавров указал на изменение отношения Германии к диверсиям на «Северных потоках»

Лавров: Германия начала называть диверсии на «Северных потоках» терактами
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: The Swedish Coast Guard / XinHua / Globallookpress.com

В Германии начали называть диверсии на газопроводах «Северный поток» терактами, но при этом не собираются допускать российскую сторону к расследованиям, несмотря на ее просьбы. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, его слова приводит РИА Новости.

«Пресловутое расследование терактов на "Северных потоках". Три года исполняется уже через несколько дней. Правда, только сейчас стали называть их так, что это все-таки были теракты, даже в Германии стали так говорить. Но какой-либо прозрачности в расследовании, попыток допустить в ответ на наши просьбы российскую сторону к нему, поскольку Россия являлась собственником газопроводов, никто даже не собирается предпринимать», — отметил дипломат.

Ранее стало известно, что экипаж яхты «Андромеда», предположительно, причастный к диверсиям, действовал по заданию на тот момент являвшегося главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного.

20 августа итальянские полицейские задержали украинца, подозреваемого в участии в подрывах «Северных потоков». Как позже сообщила Генеральная прокуратура Германии, задержанный мужчина входил в группу лиц, заложивших взрывные устройства на газопроводах в районе острова Борнхольм в сентябре 2022 года и был одним из координаторов операции.

