09:26, 17 октября 2025Забота о себе

Названа самая опасная для психики эмоция

Психиатр Эстапе назвала чувство вины самой опасной для психики эмоцией
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom  

Психиатр Мариан Рохас Эстапе заявила, что чувство вины негативно отражается на состоянии психики. Почему эта эмоция считается самой опасной для ментального здоровья, она объяснилв в беседе с изданием La Razon.

«Вина — это токсичная эмоция, которая привязывает нас к прошлому и мешает двигаться вперед», — предупредила Эстапе. Это чувство высасывает энергию, является причиной депрессии и затрудняет принятие решений.

Вина, продолжила врач, возникает, когда человек чувствует, что поступил неправильно или не оправдал как своих, так и чужих ожиданий. Особенно опасно, если человек зацикливается на этом состоянии. «Чем больше мы размышляем об ошибке, тем сильнее укореняем это чувство и тем больше отстраняемся от своего поведения (избегаем извинений, откладываем разговоры, прекращаем попытки). В результате жизнь не сосредоточена на настоящем», — пояснила Эстапе.

Ранее психолог Марк Треверс рассказал, какие привычки выработали самые счастливые пары. По его словам, такие партнеры всегда начинают день вместе.

