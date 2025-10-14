Забота о себе
20:29, 14 октября 2025

Названы четыре привычки самых счастливых пар

Психолог Треверс: Счастливые пары всегда начинают день вместе
Илья Пятыго
Фото: Drazen Zigic / Shutterstock / Fotodom

Психолог Марк Треверс заявил, что у самых счастливых пар выработаны четыре привычки. Их он назвал в беседе с изданием Vanitatis.

По словам Треверса, самые счастливые пары всегда начинают день вместе. Причем достаточно контактировать после пробуждения всего 10 минут, к примеру, за чашкой кофе, пояснил он.

Второй привычкой является поддержание связи на протяжении дня. Даже если партнеры находятся на работе, можно отправить друг другу короткое сообщение, смешную картинку или рассказать историю, которая произошла после выхода из дома. Кроме того, важно проводить время вместе и в конце дня. Это может быть просмотр фильма, разговор или совместный ужин, добавил Треверс.

Заключительной привычкой специалист назвал необходимость проводить какое-то время в одиночестве. Это может показаться противоречивым, но благодаря времени, посвященному только себе, можно расслабиться и стать спокойнее, поэтому с партнером будет меньше конфликтов, объяснил он.

Ранее психолог Соня Диас рассказала, в какой комнате пары чаще всего ссорятся. По ее словам, таким местом является кухня.

