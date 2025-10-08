Забота о себе
17:31, 8 октября 2025Забота о себе

Психолог назвала сильнее всего располагающую к ссорам комнату в квартире

Психолог Диас назвала кухню комнатой, сильнее всего располагающей к ссорам
Илья Пятыго
Фото: oneinchpunch / Shutterstock / Fotodom

Психолог Соня Диас утверждает, что наиболее располагающей к ссорам комнатой в квартире является кухня. В разговоре с изданием El Economista она объяснила, почему так происходит.

Как отметила Диас, на кухне обычно самый высокий уровень беспорядка. Хаос же приводит к повышению в крови уровня кортизола, который является гормоном стресса. Еще одной причиной частых ссор на кухне специалистка назвала голод, поскольку отсутствие еды приводит к снижению уровня глюкозы и меняет работу головного мозга.

По словам психолога, кухня — это место, где сходятся домашние обязанности, физическое истощение и гормональный дисбаланс, что делает ее идеальной комнатой для ссор. Когда человек спешит, голоден, устал и хочет лечь на диван, он негативно может воспринять любое нейтральное замечание, заключила Диас.

Ранее психолог Ольга Василенко поддержала женщин, которые контролируют переписки партнеров. Однако она подчеркнула, что просить у мужчины телефон для проверки стоит не регулярно, а разово в момент сомнений в верности.

