20:30, 7 октября 2025

Психолог поддержала контролирующих переписки партнеров женщин

Илья Пятыго
Илья Пятыго

Фото: Freepik

Психолог и сексолог Ольга Василенко поддержала женщин, которые контролируют переписки партнеров. Об этом она написала в Telegram-канале.

«Реальность жестока. У нас эпидемия ВИЧ. Больше половины изменяющих не предохраняются. Вы думаете, что, начав изменять, ваш муж вдруг предложит вам презерватив во время секса? Нет, он будет приносить вам букеты от своей любовницы. И еще непонятно, сколько партнеров у этой любовницы и сколько в итоге людей окажется в вашей кровати и в вашем влагалище», — предупредила Василенко.

Одновременно с этим специалистка подчеркнула, что речь не идет о регулярном чтении переписок партнера, поскольку это уже является цифровым насилием. Однако разово можно попросить мужчину показать содержимое телефона, если имеются сомнения в его верности. Это не проявление низкой самооценки, как считают многие люди, а беспокойство о собственном здоровье. При этом мужчина должен дать телефон добровольно, а не под давлением, заключила Василенко.

Ранее психолог Лалита Суглани рассказала о признаках скорого разрыва отношений. По ее словам, об этом говорит отсутствие общих целей у партнеров.

