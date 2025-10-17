Премьер-министр Монголии ушел в отставку

CCTV: Премьер-министр Монголии Занданшатар ушел в отставку

Премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар ушел в отставку. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV).

«Великий государственный хурал (парламент) Монголии на пленарном заседании 17 октября проголосовал за отстранение премьер-министра Занданшатара от занимаемой должности», — говорится в сообщении.

Занданшатар занимал пост премьер-министра с июня 2025 года. Отставка последовала спустя всего четыре месяца после вступления в полномочия.

По данным канала, несколько дней назад десятки членов монгольского парламента потребовали отставки премьер-министра из-за нарушения им конституции.

В августе Гомбожавын Занданшатар принимал участие в Восточном экономическом форуме 2025 года в качестве главы делегации Монголии.