Премьер-министр Монголии ушел в отставку

Премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар ушел в отставку. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV).
«Великий государственный хурал (парламент) Монголии на пленарном заседании 17 октября проголосовал за отстранение премьер-министра Занданшатара от занимаемой должности», — говорится в сообщении.
Занданшатар занимал пост премьер-министра с июня 2025 года. Отставка последовала спустя всего четыре месяца после вступления в полномочия.
По данным канала, несколько дней назад десятки членов монгольского парламента потребовали отставки премьер-министра из-за нарушения им конституции.
В августе Гомбожавын Занданшатар принимал участие в Восточном экономическом форуме 2025 года в качестве главы делегации Монголии.