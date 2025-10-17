Экономика
15:46, 17 октября 2025Экономика

Путин разрешил продажу акций «Сибура» гонконгской «дочке» китайской компании

Путин разрешил гонконгской «дочке» Sinopec купить акции «Сибура»
Дмитрий Воронин

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости / POOL

Президент России Владимир Путин разрешил гонконгской «дочке» китайской нефтегазовой государственной компании Sinopec купить акции «Сибур Холдинг» у ее же кипрской структуры. Об этом говорится в размещенном на портале официального опубликования правовых актов распоряжении главы государства.

Как следует из документа, Soihl Hong Kong Holding Limited теперь сможет приобрести составляющий 8,5 процента от общего объема пакет из почти 218 миллионов акций «Сибура». Продавцом выступит другая «дочка» Sinopec — Soihl Cyprus Investment Limited.

«Сибур» — крупнейший в РФ нефтехимический холдинг. Как пишет Frank Media, Soihl Cyprus Investment Limited была зарегистрирована в ноябре 2015 года — за месяц до сделки между «Сибуром» и Sinopec, в рамках которой китайская компания приобрела 10 процентов бумаг российской.

