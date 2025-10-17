Рита Ора опубликовала фото в прозрачном платье

Британская певица и актриса Рита Ора опубликовала фото в откровенном платье

Британская певица и актриса Рита Ора опубликовала фото в откровенном образе. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

34-летняя исполнительница предстала на размещенном снимке в кремовом прозрачном платье из кружева, сквозь которое просвечивалось ее тело.

Помимо этого, звезда надела черные туфли на высоких каблуках. Образ знаменитости завершила укладка с кудрями и макияж с графическими стрелками.

Ранее в октябре Рита Ора в трусах пришла в ресторан. Исполнительница пришла в ресторан во время поездки на Неделю моды в Париже. Она позировала перед фотографами в укороченном леопардовом жакете, отказавшись от штанов.