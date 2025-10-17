Владельцы BMW в России столкнулись с необычной проблемой

Shot: Владельцам BMW грозят проблемы с люком при движении на большой скорости

У машин BMW в России стали самоуничтожаться люки при движении на большой скорости. О необычной проблеме, с которой столкнулись владельцы автомобилей ушедшего из страны автогиганта, сообщает Telegram-канал «Shot Проверка».

По словам одного из водителей, при движении на скорости 128 километров в час неожиданно раздался громкий звук. Он был похож на «небольшой взрыв». После этого водитель увидел над головой разбитый вдребезги люк. Избежать ранений от осколков ему помог солнцезащитный козырек. В противном случае, утверждал он, осколки посыпались бы прямо на него.

О лопнувшем люке ранее сообщал другой водитель BMW. По пути домой, рассказывал он, над его головой раздался взрыв. После осмотра салона водитель понял, что люк автомобиля оказался сильно поврежден.

Руководство немецкого автогиганта прекратило официальные поставки и продажи своих автомобилей в России после начала боевых действий на Украине. После утверждения схемы параллельного импорта машины концернов ФРГ (включая BMW и Mercedes) стали блокироваться при попытке эксплуатации в России. Представители крупных дилерских центров утверждали, будто бы машины «считали», что их угнали, и превращались в «кирпич». Ездить на них в результате становилось невозможно. С проблемой автоматической блокировки тогда массово столкнулись владельцы популярных в стране моделей — X3 и X5. Отключение диагностического оборудования и программного обеспечения эксперты связали с санкциями.