Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
08:00, 17 октября 2025Из жизни

Высокопоставленный чиновник не пережил секса с тремя женщинами

В Нигерии чиновник провел ночь с тремя женщинами в отеле и умер
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Tero Vesalainen / Shutterstock / Fotodom

В Нигерии таможенный чиновник из штата Кацина не пережил секса с тремя женщинами. Об этом сообщает The Guild Nigeria.

Высокопоставленного чиновника Лавала Тукура, который занимал пост помощника суперинтенданта таможенной службы, обнаружили без признаков жизни утром 16 октября в номере отеля в городе Кацина. Сотрудники гостиницы рассказали, что мужчина заселился к ним накануне, а утром не открывал дверь. В итоге было принято решение взломать замок.

Тукур неподвижно лежал на кровати. Спасти его было уже невозможно. В мусорном ведре сотрудники отеля заметили пакетики от препаратов, которые принимают для усиления эрекции. Вскоре полиция задержала трех женщин, которые провели ночь с Тукуром. Две заселились в отель вместе с чиновником, а третья присоединилась к ним позже.

Материалы по теме:
Что за неудача Истории людей, которые попали в нелепые ситуации и прославились на весь мир
Что за неудачаИстории людей, которые попали в нелепые ситуации и прославились на весь мир
2 января 2020
«Почему вы плачете? Мы ведь даже не знакомы» Истории людей, которые полностью потеряли память и начали новую жизнь
«Почему вы плачете? Мы ведь даже не знакомы»Истории людей, которые полностью потеряли память и начали новую жизнь
28 октября 2022

В таможенной службе назвали смерть Тукура тяжелой утратой. В данный момент его коллеги сотрудничают с полицией для выяснения всех обстоятельств случившегося.

Ранее сообщалось, что у мужчины из Ганы случился сердечный приступ после того, как обманутая любовница раскритиковала его пенис. Спасти мужчину не удалось.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин и Трамп провели переговоры и договорились встретиться. Как на это отреагировал Зеленский?

    46-летняя звезда сериала «Кухня» едва не оголилась на камеру

    Зеленский встретился с производителем Patriot

    Орбан назвал сроки встречи Путина и Трампа в Венгрии

    Живущая в Европе россиянка приехала на родину и удивилась полным ресторанам

    Анонсирован смартфон с самым быстрым на рынке экраном

    Европа захотела сотрудничать с талибами

    Россиян предупредили о схеме мошенников с договорами на газовое оборудование

    Раскрыты подробности сотрудничества разведки Украины и США

    В США придумали способ вычислять суда российского «теневого флота»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости