У бывших грузинских политиков нашли миллионы долларов

У бывших грузинских политиков изъяли семь миллионов долларов и дорогие картины

У бывших высокопоставленных грузинских политиков в ходе обысков нашли семь миллионов долларов и дорогие картины. Об этом, как передает РИА Новости, заявил директор антикоррупционного агентства Службы госбезопасности Эмзар Гагнидзе, отметивший, что в числе экс-чиновников оказался занимавший ранее пост премьер-министра страны Ираклий Гарибашвили.

«В результате обыска с разных мест в целом изъято 7 миллионов 220 тысяч долларов и 136 тысяч лари, а также 198 единиц драгоценных изделий и часов, дорогостоящих картин, документация, — сказал Гагнидзе. — Сотрудники Службы государственной безопасности и следственного подразделения Генеральной прокуратуры Грузии интенсивно изучают и обрабатывают информацию об упомянутых документах и электрооборудовании».

Он добавил, что следователям еще предстоит выяснить, откуда у бывших политиков оказались столь крупные суммы. От этого будут зависеть и дальнейшие действия силовых структур.

В апреле 2025 года Гарибашвили, занимавший тогда пост главы правящей партии Грузии «Грузинская мечта», заявил об уходе из движения. По его словам, это связано с его желанием уйти из политики. Гарибашвили дважды был премьер-министром Грузии: с 2013 по 2015 год и с 2021 по 2024 год.