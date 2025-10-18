Экономика
16:26, 18 октября 2025Экономика

Власти российского города отказались избавляться от ноги Сталина

Власти Волгограда отказались избавляться от скульптуры «сапог Сталина»
Александра Качан (Редактор)

Кадр: Telegram-канал «V1.RU | Новости Волгограда»

Власти Волгограда не собираются избавляться от скульптуры в виде сапога Иосифа Сталина, которую установил в городе один из активистов. Об этом пишет издание «Подъем».

Бетонная фигура появилась в центре города недалеко от дома с лебедями, считающегося местной достопримечательностью. Общественник Сергей Островский, установивший объект, призвал кидать в сапог монетки, чтобы привлечь удачу. «Ногу» обнаружили коммунальщики в августе во время земельных работ. Краеведы считают, что она может быть частью памятника Сталину, который снесли в 1960-х годах.

В свою очередь в администрации Волгограда усомнились, что скульптура имеет отношение к советскому вождю, и заявили, что власти города не имеют к ней никакого отношения. «То, что он [Островский] называет “сапогом Сталина”, не является ни фрагментом, ни цельным объектом культурного наследия, вообще ни в какой базе, ни на каком учете нигде не состоит», — объяснили в мэрии.

Представители администрации добавили, что вмешаются только в том случае, если фигура будет доставлять неудобства местным жителям или представлять опасность. Например, если ее поставят на проезжую часть.

Ранее в Казани реставратор «позолотил» памятник Владимиру Ленину.

