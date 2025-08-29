В российском городе «позолотили» потерянный памятник Ленину

В Казани потерянный памятник Ленину перекрасили в золотой цвет при реставрации

В Казани реставратор «позолотил» памятник Владимиру Ленину. Внимание на ситуацию в российском городе обратило издание «Подъем».

Речь идет о монументе, прежде стоявшем возле здания бывшего ДК на улице Копылова. Местные жители обратили внимание на его исчезновение, однако позднее его обнаружили рядом, на улице Побежимова. Они также отметили, что у памятника заменили постамент, а саму фигуру перекрасили из серебристого в золотой цвет. По мнению некоторых жителей Казани, после реставрации советский вождь стал скорее похож на сувенир.

Депутат Госдумы от Татарстана, член КПРФ Артем Прокофьев, участвовавший в открытии обновленного монумента, заявил, что без ремонта памятник мог безвозвратно разрушиться. Он добавил, что в России есть еще несколько «золотых» Лениных. «Выбор цвета был сделан реставратором. В обновленном виде памятник выглядит достойно и гармонично. Надо понимать, что в реальности он воспринимается иначе, чем на фотографиях с усиленной яркостью», — уточнил парламентарий.

Ранее в Якутске члены КПРФ возмутились памятником Ленину, установленному среди кустов и деревьев на овощебазе возле шлагбаума.