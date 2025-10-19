Российская школьница «поменяла» родителям домофон за тысячи евро

В Петербурге школьница отдала мошенникам €6850 после звонка о замене домофона

В Санкт-Петербурге школьница поверила мошенникам и «поменяла» домофон за тысячи родительских евро. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

17-летней россиянке позвонили неизвестные и сообщили о необходимости заменить домофон. Затем девушке пришло СМС-сообщение с кодом, а после поступил звонок с требованием сообщить цифры.

Далее последовал звонок, где собеседники представились службой безопасности и сообщили, что якобы гражданин Украины оформил доверенность на имя школьницы. Россиянку запугали серьезным уголовным делом и постоянно поддерживали с ней связь от имени спецслужб и Минцифры.

В итоге девушка последовала требованиям злоумышленников, взяла у родителей 6850 евро и передала курьеру мошенников. После этого аферисты перестали выходить на связь, и угрозы прекратились. Спустя сутки школьница осознала обман, и семья обратилась в полицию.

Ранее по похожей схеме 56-летняя жительница Кузбасса лишилась квартиры и накоплений. Она согласилась заменить ключи от домофона, а потом мошенники украли ее персональные данные и убедили передать им средства.