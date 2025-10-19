«РВ»: ВС России взяли Охотничье и развивают наступление на Новониколаевку

Армия России взяла Охотничье и развивает наступление на Новониколаевку и от Малиновки на запорожском направлении. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

Отмечается, что после освобождения Полтавки российские войска зашли в Охотничье и выбили Вооруженные силы Украины с занимаемых позиций.

«Вооруженные силы (ВС) РФ также усиливают давление в направлении Новониколаевки (на южной окраине Успеновки) и западнее, в направлении Гуляйполя», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Российская армия взяла под контроль населенный пункт Балаган Донецкой народной республики.