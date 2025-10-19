Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:13, 19 октября 2025Бывший СССР

ВС России взяли Охотничье на запорожском направлении

«РВ»: ВС России взяли Охотничье и развивают наступление на Новониколаевку
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Армия России взяла Охотничье и развивает наступление на Новониколаевку и от Малиновки на запорожском направлении. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

Отмечается, что после освобождения Полтавки российские войска зашли в Охотничье и выбили Вооруженные силы Украины с занимаемых позиций.

«Вооруженные силы (ВС) РФ также усиливают давление в направлении Новониколаевки (на южной окраине Успеновки) и западнее, в направлении Гуляйполя», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Российская армия взяла под контроль населенный пункт Балаган Донецкой народной республики.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп призвал Зеленского принять условия России

    Отец Маска обвинил западные каналы во вранье и начал смотреть российский

    Зеленский согласился на переговоры в срочном порядке

    Прокуратура Парижа назвала две основные версии ограбления Лувра

    В базу «Миротворца» попали четверо двухлетних детей

    Дмитриев заподозрил Украину в «сливе конфиденциальной информации» с переговоров в прессу

    ВС России взяли Охотничье на запорожском направлении

    Сийярто раскрыл позицию насчет помощи Украине

    В Омской области в ДТП погиб ребенок

    Фетисов назвал себя много сделавшим полезного для страны политиком

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости