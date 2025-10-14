Россия
12:21, 14 октября 2025Россия

Армия России заняла населенный пункт в ДНР

Минобороны России заявило о взятии под контроль села Балаган в ДНР
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российская армия взяла под контроль населенный пункт Балаган Донецкой народной республики (ДНР). Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, село заняли подразделения группировки войск «Центр».

Кроме того, бойцы продолжили продвижение в восточных кварталах Дмитрова, а также нанесли поражение живой силе и технике семи бригад и двух полков Вооруженных сил Украины (ВСУ) и бригады теробороны в районах населенных пунктов Белицкое, Артемовка, Василевка, Новопавловка, Торецкое и Красноармейск ДНР.

По данным Минобороны России, за сутки Киев потерял в зоне ответственности группировки до 550-ти военнослужащих, шесть пикапов, две боевые бронемашины и орудие полевой артиллерии.

Ранее ведомство отчиталось, что за неделю с 4 по 10 октября Российская армия заняла пять населенных пунктов в зоне СВО. Под контроль Вооруженных сил России перешли Отрадное Харьковской области, Кузьминовка и Федоровка ДНР, а также Нововасилевское и Новогригоровка Запорожской области.

