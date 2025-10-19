Зеленский раскрыл ответ Трампа о ракетах Tomahawk

Президент Зеленский: Трамп не дал однозначного ответа о ракетах Tomahawk

Киев не получил однозначного ответа о поставках ракет Tomahawk от президента США Дональда Трампа. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью с NBC News.

«Президент Трамп не сказал "нет", но на сегодняшний день не сказал и "да"», — подчеркнул политик.

В свою очередь портал Axios назвал переговоры «непростыми», а поведение американского лидера — «жестким». При этом один из источников издания уточнил, что «они прошли плохо».

Ранее Axios писал, что во время встречи Трамп ясно дал понять, что сейчас его главным приоритетом является дипломатия, а передача Киеву ракет может подорвать его усилия по мирному урегулированию украинского кризиса. Один из источников назвал встречу «нелегкой», а другой сообщил, что «это было плохо».