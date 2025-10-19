Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:46, 19 октября 2025Мир

Зеленский раскрыл ответ Трампа о ракетах Tomahawk

Президент Зеленский: Трамп не дал однозначного ответа о ракетах Tomahawk
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: IMAGO / Andreas Stroh / Global Look Press

Киев не получил однозначного ответа о поставках ракет Tomahawk от президента США Дональда Трампа. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью с NBC News.

«Президент Трамп не сказал "нет", но на сегодняшний день не сказал и "да"», — подчеркнул политик.

В свою очередь портал Axios назвал переговоры «непростыми», а поведение американского лидера — «жестким». При этом один из источников издания уточнил, что «они прошли плохо».

Ранее Axios писал, что во время встречи Трамп ясно дал понять, что сейчас его главным приоритетом является дипломатия, а передача Киеву ракет может подорвать его усилия по мирному урегулированию украинского кризиса. Один из источников назвал встречу «нелегкой», а другой сообщил, что «это было плохо».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыто озвученное Путиным в разговоре с Трампом требование к Украине

    На Западе указали на непрактичность Tomahawk для Украины

    В Пензенской области ограничили работу интернета

    Зеленский раскрыл ответ Трампа о ракетах Tomahawk

    Колумбийский наемник ВСУ заявил о желании покинуть Украину

    Трамп показал видео уничтожения подводной лодки наркокартеля

    14-летнего подростка внесли в базу «Миротворца»

    Более 100 тысяч человек собрали митинги в Нью-Йорке

    Нетаньяху сообщил о решении баллотироваться на пост премьера Израиля в 2026 году

    Гол футболиста «Локомотива» с нулевого угла в ворота ЦСКА назвали фантастическим

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости